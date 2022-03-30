Порошенко в ефірі грецького телеканалу закликав лідерів ЄС не міряти нафтове ембарго проти Росії своєю вигодою: йдеться про існування України

"Причина, чому Путін нас атакує, є дуже простою. Він хоче бачити нас, українців, мертвими. І він не хоче бачити Україну державою. Все тут має бути або великим Радянським Союзом, або Російською імперією у редакції 2.0", – зауважує Порошенко.

"Ви не можете собі уявити, скільки протитанкових ракет ми витрачаємо на день. Більше, ніж НАТО, Європейський Союз та Сполучені Штати постачають на місяць. Ми розплачуємося за нерішучість політиків, які кажуть, що "ні, ні, ні, давайте не дратувати Путіна". Коли сьогодні дехто з лідерів Європейського Союзу каже, що ембарго на російські нафту і газ було б задорогим для європейської економіки, то я кажу «Невже? Йдеться ж не про гроші", – наголошує Порошенко.



Він також розповів грецьким телеглядачам про гуманітарну катастрофу у Маріуполі, де протягом століть мешкала велика грецька громада. Зараз путінські війська цілеспрямовано знищують місто.

"Маріуполь був символом процвітання на Донбасі. Люди могли порівняти, що відбувалося в Донецьку під російською окупацією – і що відбувалося в Маріуполі під урядуванням України, де ми повернули контроль над містом після російського захоплення Маріуполя у 2014 році", – порівнює Порошенко.

П’ятий Президент зауважив, що територіальні поступки ворогу є неможливими: "Це є неприйнятним для України так само, як і для Греції у випадку, якби вам зараз хтось запропонував, скажімо, віддати кілька островів Росії. Можу собі лише уявити, якою була б реакція греків. І така саме реакція сьогодні від українців", – резюмує Петро Порошенко.