"Майк Помпео подарував мені книжку із підписом: "Ніколи не здавайся, ні на дюйм". Це – також і послання українського народу, який зі зброєю в руках пішов на захист нашої країни, нашого дому, наших міст. На початку фільму є кадр у церкві, де я був на похороні нашого народного депутата Олега Барни. Він загинув під час штурму у Вугледарі, намагаючись звільнити українську землю. А в кінці фільму – колишній голова Тернопільської ОДА Степан Барна, який тепер солдат, зі зброєю в руках воює під Бахмутом. Це – одна родина, і це дуже символічно. Це історія нашого народу", – сказав Порошенко.

"Ви бачите кадри з Херсону. Я був там тиждень тому. Ми привезли надувні човни та двигун для волонтерської бригади, яка їздить рятувати людей. Лише в Олешках через те, що росія підірвала греблю, загинуло 500 мирних жителів. До цього неможливо звикнути, неможливо змиритися", – поділився емоціями п’ятий президент.

"Українці роблять все можливе, щоб зберегти єдність, щоб забезпечити стійкість. Україна бореться за вас. Україна бореться за глобальну демократію, Україна бореться за глобальну свободу, і українці борються за свій власний шлях", – наголосив Порошенко.