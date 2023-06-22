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Порошенко в Лондоні показав західним союзникам трагічні кадри війни: Україна бореться за вас, за свободу і демократію

22 червня, 2023 четвер
09:54
Новини Петро Порошенко

Петро Порошенко під час ювілейного саміту Міжнародного демократичного союзу у Лондоні показав політикам з усього світу шокуючі кадри зруйнованих міст і сіл України, яку знищують російські варвари. Він закликав підтримувати Україну до перемоги над ворогом

"Майк Помпео подарував мені книжку із підписом: "Ніколи не здавайся, ні на дюйм". Це – також і послання українського народу, який зі зброєю в руках пішов на захист нашої країни, нашого дому, наших міст. На початку фільму є кадр у церкві, де я був на похороні нашого народного депутата Олега Барни. Він загинув під час штурму у Вугледарі, намагаючись звільнити українську землю. А в кінці фільму – колишній голова Тернопільської ОДА Степан Барна, який тепер солдат, зі зброєю в руках воює під Бахмутом. Це – одна родина, і це дуже символічно. Це історія нашого народу", – сказав Порошенко. 

"Ви бачите кадри з Херсону. Я був там тиждень тому.  Ми привезли надувні човни та двигун для волонтерської бригади, яка їздить рятувати людей. Лише в Олешках через те, що росія підірвала греблю, загинуло 500 мирних жителів. До цього неможливо звикнути, неможливо змиритися", – поділився емоціями п’ятий президент. 

"Українці роблять все можливе, щоб зберегти єдність, щоб забезпечити стійкість. Україна бореться за вас. Україна бореться за глобальну демократію, Україна бореться за глобальну свободу, і українці борються за свій власний шлях", – наголосив Порошенко. 

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