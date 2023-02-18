Порошенко в Мюнхені: безпеку України гарантує лише членство в НАТО, усе інше є фейком і тупиком

Про це повідомляє політична партія "Європейська Солідарність".

"Для мене принциповим було б, якби нарешті ввели в тематику обговорень ситуації по Україні обов’язкове цього року отримання запрошення на Вільнюському саміті стати членом НАТО", - сказав Порошенко.

"З цього має починатися і цим закінчуватися кожна зустріч. Тому що без повномасштабного членства України в НАТО як єдино можливого варіанту безпекових гарантій все інше - це абсолютно фейкові, тупикові підходи, які не врятують Україну", - наголошує п'ятий президент.

Він також зауважив, що Мюнхенська конференція демонструє прогрес, який стався за рік у міжнародному безпековому порядку денному щодо росії та її військової агресії проти України.

"Рік тому всі казали, що це конфлікт, а не війна. Рік тому всі казали, як зберегти обличчя Путіна. Були всякі пропозиції, дуже дивні, про те, який компроміс може бути - за рахунок Криму чи чогось іншого. На сьогоднішній день весь світ, Європа мобілізовані для того, щоб зупинити Путіна", - пояснює Порошенко.

"Раніше говорили, як врятувати Україну від катастрофи. Ми намагаємося все зробити, щоб зараз всі переключилися на те, як забезпечити перемогу України, як допомогти Україні перемогти Росію", - резюмує п’ятий президент.



