Порошенко в Мюнхені: безпеку України гарантує лише членство в НАТО, усе інше є фейком і тупиком
Петро Порошенко, який перебуває на Мюнхенській безпековій конференції, в інтерв'ю журналістам заявив, що для нього принципово важливим результатом став би сигнал про запрошення України в НАТО на Вільнюському саміті Альянсу
Про це повідомляє політична партія "Європейська Солідарність".
"Для мене принциповим було б, якби нарешті ввели в тематику обговорень ситуації по Україні обов’язкове цього року отримання запрошення на Вільнюському саміті стати членом НАТО", - сказав Порошенко.
"З цього має починатися і цим закінчуватися кожна зустріч. Тому що без повномасштабного членства України в НАТО як єдино можливого варіанту безпекових гарантій все інше - це абсолютно фейкові, тупикові підходи, які не врятують Україну", - наголошує п'ятий президент.
Він також зауважив, що Мюнхенська конференція демонструє прогрес, який стався за рік у міжнародному безпековому порядку денному щодо росії та її військової агресії проти України.
"Рік тому всі казали, що це конфлікт, а не війна. Рік тому всі казали, як зберегти обличчя Путіна. Були всякі пропозиції, дуже дивні, про те, який компроміс може бути - за рахунок Криму чи чогось іншого. На сьогоднішній день весь світ, Європа мобілізовані для того, щоб зупинити Путіна", - пояснює Порошенко.
"Раніше говорили, як врятувати Україну від катастрофи. Ми намагаємося все зробити, щоб зараз всі переключилися на те, як забезпечити перемогу України, як допомогти Україні перемогти Росію", - резюмує п’ятий президент.
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