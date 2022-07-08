"Я хотів би звернути увагу на волонтерство. Це – потужний ресурс нашої держави, який об’єднує Україну від сходу до заходу. 80% українців долучилися до цього, навіть перебуваючи за кордоном", – констатує Порошенко.

Він зауважив – гроші простих українців поступово вичерпуються, а внески підприємств, які спрямовують понад 4% прибутку на благодійність, обкладаються податком у 18%. Так само обкладається ПДФО фінансова допомога на користь родин загиблих і поранених.

"Ми, народні депутати, зараз маємо прийняти необхідні законопроекти, які дозволять вирішити хоча б два питання. Коли ми надаємо благодійну допомогу родині загиблих – не можна її обкладати ПДФО та іншими податками. У нас є кого обкладати податками. Коли ми надаємо допомогу пораненим – не можна її обкладати ПДФО та іншими податками. Нами внесений законопроект 7528, ми просимо поставити його на голосування у першому читанні і в цілому для того, щоб якнайшвидше вирішити цю проблему", – наголосив Порошенко.

"Другий законопроект 7506-1. Так само, як ми знімали обмеження під час концентрації коштів для боротьби з ковідом, так само нам зараз треба зняти обмеження, щоб благодійна допомога, яка йде благодійним організаціям і спрямовується виключно на підтримку Збройних сил України, також не була обтяжена податком на патріотизм. Я твердо переконаний, що це наші зобов’язання, це закони першочергові, і зал їх підтримає", – зазначив Порошенко.

Лідер "Європейської солідарності" також подякував усім, хто долучився до безпецедентного проекту постачання в Україну бронемашин італійського виробництва. Як відомо, вперше експортну ліцензію на купівлю нової військової бронетехніки з країни Євросоюзу отримала недержавна організація. Партія з 11 броньовиків для ДШВ буде поставлена коштом Фонду Порошенка та волонтерами ГО "Справа Громад". "Хочу привітати всіх, бо багато хто з цього залу долучився до підтримки постачання бронетехніки. Це вперше бронетехніку поставляють недержавні структури. Дякую вам за це. І це є подарунок Збройним Силам України", – наголошує Порошенко.

Законопроекти щодо скасування податків на благодійну допомогу ЗСУ і родинам загилбих та поранених на фронті зареєстровані у Верховній Раді. 7506-1 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування благодійної допомоги, виплаченої на користь членів сімей поранених та загиблих учасників бойових дій під час участі у відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки України. А також 7528 – про стимулювання залучення благодійних та інших неприбуткових організацій до забезпечення потреб оборони держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.