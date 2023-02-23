"Сьогодні 365 день "триденної війни", якою її планував ворог. Навіть наші партнери з НАТО давали нам не більше семи днів. Але 9 років війни, включно з роком широкомасштабного російського вторгнення, показали – українці здатні здобувати блискучі перемоги", – констатував Порошенко.

"Ми – нація волелюбного народу, хоробрих солдат і талановитих командирів, які здатні вести високотехнологічну війну і вигравати її. Хочу нагадати, що з нашої команди з лютого-березня минулого року жодна людина не втекла з напівоточеного Києва. Бо ми були впевнені: створена з 2014 року за стандартами НАТО армія України, яку ми передали у 2019 році, здатна зупинити ворога і перемогти Росію. Ми були впевнені, що вистоїть Київ – вистоїть і Україна", – наголосив Порошенко.

"В перші дні після ракетних ударів Росії на базі нашого офісу був сформований один із штабів територіальної оборони, і вже через 12 годин ми виступили на оборону Києва. З першого дня ми заявили про принцип внутрішньої єдності, коли вся країна має об’єднатися навколо перемоги", – зазначив п’ятий Президент.

"Немає ніякої великої Росії – і ми це довели. Є банда хижаків, яка об’єдналася навколо божевільного фюрера", – вважає Порошенко.

"Літаки, ракети далекого радіусу дії, протиповітряна оборона, засоби радіоелектронної боротьби, танки, бронемашини нам потрібні не колись – потрібні зараз для того, щоб весною забезпечити наступ Збройних Сил України. І, так само як ми вимагали рік тому 50 мільярдів гривень для Збройних Сил, так і зараз ми вимагаємо, щоб 30 тисяч гривень кожному воїну були недоторканими. Ми просимо поставити законопроект 9006 зараз", – закликав п’ятий Президент.

"Попереду ще багато втрат і випробувань, але перемога не за горами – хіба що за Кримськими горами, де стоїть наш прапор", – наголосив Петро Порошенко.