Порошенко з волонтерами передадуть у ЗСУ комплект радіостанцій Motorola

Про це повідомляє "Європейська Солідарність".

П’ятий президент говорить – зараз формуються нові батальйони та бригади, тож потреби на передовій зростають.

"Генерал Залужний і генерал Забродський у блискучій стратегічній статті написали: щоб переконливо перемагати у цій війні, нам потрібно додатково ще 20-30 бригад", – зазначає Порошенко.

"Для реалізації цієї ідеї ми закупили бригадний комплект зв’язку. Це – скарб не просто для кожного зампотилу бригади, а мрія і скарб для кожного комбрига. Це круті радіостанції Motorola 4401. Оце – командирські радіостанції 4800. Це – додаткові акумулятори, додаткові антени. Це – ретранслятор, який збільшує в рази зону дії зв’язку бригади. В усіх радіостанцій зв’язок цифровий, захищений, 256 біт", – показує Порошенко.

"І от бригадний комплект зв’язку тут зараз перед вами. Весь цей скарб коштує 6 мільйонів гривень. Як завжди 3 – з мене, 3 – з вас. І терміново на передок", – наголошує Петро Порошенко.

Як відомо, за пів року після початку широкомасштабного вторгнення російської армії структури Порошенка з волонтерами передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 млн доларів США. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очищування води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, харчі.