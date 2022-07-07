Порошенко закликає терміново звільнити від податків внески підприємств на користь ЗСУ та допомогу сім’ям загиблих і поранених на фронті
Петро Порошенко закликає скасувати податки на фінансову допомогу, яку підприємства надають волонтерам і багодійним організаціям для ЗСУ. П’ятий Президент також вважає, що треба скасувати і оподаткування фінансової допомоги для родин загиблих на фронті захисників України
Пише Порошенко у Facebook.
"З перших днів широкомасштабного вторгнення мільйони українців та тисячі підприємств стали пліч-о-пліч зі своєю армією. Волонтери і благодійники купують для ЗСУ все — від "броніків" до БПЛА, від білизни та форми до вантажівок та бронемашин. Але держава зараз цю громадянську активність обмежує оподаткуванням. Хіба це по-державницькому?"- зазначив він.
"Допоки в Україні діє воєнний стан, благодійники та волонтери повинні мати змогу допомагати воїнам без будь-яких обмежень, коли йдеться про закупи на нагальні потреби наших Збройних сил, солдатів та офіцерів. Замість того, щоб стимулювати сприяння армії в умовах воєнного стану, держава оподатковує благодійність, щойно вона перевищує певний відсоток від прибутку підприємства. Чим більше жертвуєш на армію, тим більше шкур з тебе здеруть. Як сказав один фіскал, це — "мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав", – обурюється Порошенко.
Він наголошує: такий підхід підриває мотивацію наших підприємців і можливості для волонтерів збирати кошти, які вони відривають від власних нагальних потреб.
"Подав відповідний законопроєкт, який має виправити цю нісенітницю, і вимагаю його негайного розгляду. Крім того, виступив з ініціативою, щоби українські підприємства мали можливість надавати грошову допомогу родинам своїх працівників, які загинули на фронті, як і працівникам, пораненим на фронті. Але, виявляється, і в таких випадках слід платити ПДФО. Це, до речі, стосується і коштів волонтерів, які направляються на таку допомогу", – зазначає Петро Порошенко.
"Що має рости на тому місці, де була совість, щоб і сюди пхатися за податком?! Ця несправедливість так само має бути усунута в найкоротший термін, і наша команда працює над цим", – резюмує Порошенко.
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