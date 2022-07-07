Пише Порошенко у Facebook.

"З перших днів широкомасштабного вторгнення мільйони українців та тисячі підприємств стали пліч-о-пліч зі своєю армією. Волонтери і благодійники купують для ЗСУ все — від "броніків" до БПЛА, від білизни та форми до вантажівок та бронемашин. Але держава зараз цю громадянську активність обмежує оподаткуванням. Хіба це по-державницькому?"- зазначив він.

"Допоки в Україні діє воєнний стан, благодійники та волонтери повинні мати змогу допомагати воїнам без будь-яких обмежень, коли йдеться про закупи на нагальні потреби наших Збройних сил, солдатів та офіцерів. Замість того, щоб стимулювати сприяння армії в умовах воєнного стану, держава оподатковує благодійність, щойно вона перевищує певний відсоток від прибутку підприємства. Чим більше жертвуєш на армію, тим більше шкур з тебе здеруть. Як сказав один фіскал, це — "мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав", – обурюється Порошенко.

Він наголошує: такий підхід підриває мотивацію наших підприємців і можливості для волонтерів збирати кошти, які вони відривають від власних нагальних потреб.

"Подав відповідний законопроєкт, який має виправити цю нісенітницю, і вимагаю його негайного розгляду. Крім того, виступив з ініціативою, щоби українські підприємства мали можливість надавати грошову допомогу родинам своїх працівників, які загинули на фронті, як і працівникам, пораненим на фронті. Але, виявляється, і в таких випадках слід платити ПДФО. Це, до речі, стосується і коштів волонтерів, які направляються на таку допомогу", – зазначає Петро Порошенко.

"Що має рости на тому місці, де була совість, щоб і сюди пхатися за податком?! Ця несправедливість так само має бути усунута в найкоротший термін, і наша команда працює над цим", – резюмує Порошенко.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb