Порошенко закликав негайно виділити гроші для армії: хороші дороги потрібні, але не для того, щоб ними їхали російські танки

Про це повідомляє сайт "Європейської Солідарності".



"Ми дуже дякуємо нашим партнерам за допомогу, в тому числі і військову. Але Україна терміново потребує ще більше оборонної зброї, в тому числі в першу чергу протиповітряної і протиракетної. З урахуванням вчорашнього виступу пана Блінкена на Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй, що удар буде нанесений саме такий. Щоб створити купол, який захищає нас від російської переваги у повітрі", - наголосив Порошенко.



"І річ - не в даті. Ми не знаємо, в який день остаточно сказиться Путін. Росія постійно душитиме нас військовим кільцем по всій лінії кордону, то стискуватиме його, то послаблятиме. Вчора на Донбасі - 60 обстрілів, і нам треба жити в умовах постійної тривоги", - говорить п'ятий президент.



"Ми вимагаємо поставити наш законопроект про збільшення фінансування армії на 50 мільярдів, про комплектацію бригад, про збільшення грошового забезпечення, про розгортання черги резерву, формування стратегічного резерву і територіальної оборони", - наголосив лідер "Європейської Солідарності".



"Зеленський має вгамувати свої корупційні апетити на "великому крадівництві", зашити кишені і передати гроші армії. Хороші дороги безумовно потрібні. Але не для того, щоб ними їхали російські танки. Або щоби їх розбомбила російська авіація", - резюмував Петро Порошенко.



Водночас бізнесмен Амік Амірханян, компанії якого займалися будівництвом доріг, в інтерв'ю "Економічній Правді" заявив, що "відкати" на будівництві доріг становлять до 30%, у тендерах в рамках "Великого будівництва" штучно завищують вартість дорожнього будівництва і витрачають додаткові кошти, а хабарі на "Великому будівництві" здійснюються у криптовалютах і отримує їх , зокрема, Служба безпеки за "кришування".



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