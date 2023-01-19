Порошенко звернувся до Шольца: "Дайте Україні танки, і чим швидше – тим краще"
Петро Порошенко в ефірі CNN закликав канцлера Німеччини Шольца показати єдність західного світу і надати Україні танки, необхідні для контрнаступу
Про це Петро Порошенко сказав в ефірі CNN
"Врешті-решт може бути так, що Польща та інші країни-члени НАТО поставлять нам танки без дозволу Німеччини. Це може бути Challenger з Великобританії, Leopard з Німеччини та інші. Нам точно зараз потрібні танки. Без танків неможливо забезпечити наступальну операцію" , – пояснив Порошенко.
"Якщо ми розраховуємо відкинути російського агресора з української території, то це неможливо без ППО. Це дуже важко без реактивних винищувачів, і це неможливо без танків. Чим швидше ми це зробимо, тим краще", – вважає п’ятий президент.
"Це – моє послання канцлеру Шольцу. І ще один меседж – всі народи в Європі підтримують постачання Україні танків. Україна платить значно вищу ціну, ніж Німеччина", – наголосив Порошенко.
Він додав, що увесь західний світ, НАТО має навчитися єдності.
"Ви повинні навчитися говорити єдиним голосом: Німеччина, Сполучені Штати та інші країни-члени НАТО", – сказав Порошенко.
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