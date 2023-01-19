Про це Петро Порошенко сказав в ефірі CNN

"Врешті-решт може бути так, що Польща та інші країни-члени НАТО поставлять нам танки без дозволу Німеччини. Це може бути Challenger з Великобританії, Leopard з Німеччини та інші. Нам точно зараз потрібні танки. Без танків неможливо забезпечити наступальну операцію" , – пояснив Порошенко.

"Якщо ми розраховуємо відкинути російського агресора з української території, то це неможливо без ППО. Це дуже важко без реактивних винищувачів, і це неможливо без танків. Чим швидше ми це зробимо, тим краще", – вважає п’ятий президент.

"Це – моє послання канцлеру Шольцу. І ще один меседж – всі народи в Європі підтримують постачання Україні танків. Україна платить значно вищу ціну, ніж Німеччина", – наголосив Порошенко.

Він додав, що увесь західний світ, НАТО має навчитися єдності.

"Ви повинні навчитися говорити єдиним голосом: Німеччина, Сполучені Штати та інші країни-члени НАТО", – сказав Порошенко.

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