Про це інформує Reuters.

У четвер, 6 жовтня, компанія Porsche зайняла найвищу позицію як найдорожчий автовиробник Європи, обігнавши колишню материнську компанію Volkswagen, адже ціна акцій виробника спортивних авто різко зросла.

"Попри те, що акції Porsche в понеділок впали нижче своєї ціни, у зв’язку зі значним падінням ринків, в четвер вони зросли до €93, що дало ринкову оцінку бренду спортивних автівок у €85 млрд. Пізніше вони знизилися до €91,04. Оцінка компанії все ще значно вища за Volkswagen - трохи менше ніж €84 млрд", - йдеться в повідомленні.

Ціна активів Porsche зросла після того, як інвестиційні банки, які брали участь у розміщенні, придбали майже 3,8 мільйона акцій за €312,8 млн в рамках домовленості про розміщення акцій.

Volkswagen оцінюється в €77,7 млрд, Mercedes-Benz посідає третє місце серед європейських автовиробників з оцінкою в €57,2 млрд , за ним йдуть BMW з €47,5 млрд і Stellantis - €39,7 млрд.

"Дані про інфляцію в Європі та Сполучених Штатах, нещодавні занепокоєння з приводу енергопостачання в Європі та ескалація війни в Україні минулого четверга призвели до коливань, які зробили необхідними невеликі стабілізаційні заходи", - заявив речник Volkswagen.

Porsche є п’ятою найдорожчою зареєстрованою компанією в Німеччині після Linde, SAP, Deutsche Telekom і Siemens, а також 25-ю найдорожчою акцією в Європі, випереджаючи Glencore.

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