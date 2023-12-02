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Війна з Росією: хроніка
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Портников пояснив, чому вихід України на кордони 1991 року і розвал РФ не пов'язані

2 грудня, 2023 субота
21:49
Війна з Росією Віталій Портников

Журналіст Віталій Портников заявив, що українці мають зрозуміти реальність сьогодення та не сподіватися на швидку перемогу над Росією та її розвал

Про це в етері Еспресо розповів журналіст, публіцист і громадський діяч Віталій Портников.

"Яскравий приклад зустрічі з реальністю - це 24 лютого 2022 року. Я досі зустрічаю дуже багатьох людей, які кажуть: нам навіть на думку не спадало, що може таке бути.  Але ж чому, вам вже всі говорили? Так не може бути тому, що я не хочу, щоб так було, відповідають", - розповів він.

Портников підкреслив, що в Україні була сформована чітка програма дій: ми виходимо на кордони 1991 року і Росія розвалюється.

"Хоч я і не військовий експерт, і не можу сказати чи можемо ми вийти на кордон 1991 року - це ж питання до армії, а не до мене. Але чому ви вирішуєте, що наслідком цього буде розвал Росії, що по-вашому мають зробити росіяни в цей момент? Вони що? Вийдуть на вулицю у зв’язку з чим, що втратили Крим? А чому вони не виходили у 2014 році й не кричали "Путін, введи війська, чому Крим український?" Чому 99% росіян не цікавило існування Криму, вони навіть на відпочинок не їздили туди, а як їздили, то плювалися. Поїдуть у Сочі та забудуть що вони там були, - міркує він. - Тобто Росія втрачає Крим і всі виходять скидають Путіна і в цей момент ображені татари з чеченцями та бурятами кажуть: якщо ви не можете окупувати частину України, то ми від вас відділяємося? А росіяни: ну так, що ж поробити, якщо ми такі слабаки, давайте відділяйтеся".

Журналіст вважає, що війна в Україні та розвал РФ не пов'язані між собою події.

"У Росії можуть бути будь-які суспільно-політичні процеси, які можуть призвести до дефрагментації державності, але це ніяк не пов’язано з російсько-українською війною. Але нам хотілося, щоб це була така реакція. Тепер ми розуміємо, що ми живемо у війні на виснаження. У Росії достатньо сил для того, аби цю війну вести достатньо довго. Вона теж виснажується, але не так швидко, як ми. З іншого боку у нас є допомога цивілізованого світу, якщо вона продовжуватиметься, то ми теж не виснажимося", - пояснює він.

Портников зізнався, що відверто не розуміє, чому влада говорить про наступ та формулює, що наша перемога буде географічною.

"Нам потрібна політична перемога, збереження державності та нації. Невже люди не розуміють, що сам факт існування України, як незалежної держави та виживання української нації - це вже політичне чудо", - стверджує він.

  • Крім того, народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко заявив, що позиційна війна триває з листопада минулого року.
Новини
Росія
російська армія
окупанти
Віталій Портников
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