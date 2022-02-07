Португалія помстилась за Україну та перемогла Росію у фіналі Євро-2022 з футзалу
У фінальному матчі Євро-2022 збірна Португалії з футзалу перемогла Росію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Португальці програвали 0:2, але зуміли перевернути хід гри та забили у ворота Росії 4 голи. Матч закінчився перемогою португальської збірної з рахунком 4:2.
У півфіналі Росія перемогла Україну (3:2), а Португалія Іспанію (3:2).
Євро-2022
Фінал
6 лютого
Португалія - Росія 4:2
- Нагадаємо, 4 лютого у півфіналі Євро-2022 збірна України програла Росії з рахунком 2:3.
- 5 лютого РФС поскаржився до УЄФА через поведінку українських вболівальників, які заспівали під час півфіналу чемпіонату Європи з футзалу між Україною та Росією свій хіт про Володимира Путіна.
- 6 лютого у матчі за третє місце чемпіонату Європи з футзалу збірна України поступилася Іспанії.
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