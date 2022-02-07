Португалія помстилась за Україну та перемогла Росію у фіналі Євро-2022 з футзалу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Португальці програвали 0:2, але зуміли перевернути хід гри та забили у ворота Росії 4 голи. Матч закінчився перемогою португальської збірної з рахунком 4:2.



У півфіналі Росія перемогла Україну (3:2), а Португалія Іспанію (3:2).



Євро-2022



Фінал



6 лютого



Португалія - Росія 4:2

Нагадаємо, 4 лютого у півфіналі Євро-2022 збірна України програла Росії з рахунком 2:3.

5 лютого РФС поскаржився до УЄФА через поведінку українських вболівальників, які заспівали під час півфіналу чемпіонату Європи з футзалу між Україною та Росією свій хіт про Володимира Путіна.

6 лютого у матчі за третє місце чемпіонату Європи з футзалу збірна України поступилася Іспанії.

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