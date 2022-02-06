Україна програла Іспанії у матчі за бронзу Євро-2022 з футзалу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Сьогодні у Амстердамі (Нідерланди), збірна України зустрічалася з Іспанією у матчі за третє місце ЧЄ-2022.

Збірна України пішла на перерву поступаючись у рахунку. На голи Мігеля Мельядо та Франсиско Солано вони відповіли точним ударом Ігоря Чернявського.

У другому таймі за Іспанію забили Бойїс та Адольфо, який встановив остаточний рахунок.

Україна програла Іспанії 1:4 та фінішувала на Євро-2022 на четвертому місці. Наші футзалісти потрапили до четвірки найсильніших команд Європи вперше за 17 років.

Євро-2022

Матч за 3-тє місце

6 лютого

Іспанія - Україна 4:1

Нагадаємо, 4 лютого у півфіналі Євро-2022 збірна України програла Росії з рахунком 2:3.

5 лютого РФС поскаржився до УЄФА через поведінку українських вболівальників, які заспівали під час півфіналу чемпіонату Європи з футзалу між Україною та Росією свій хіт про Володимира Путіна.

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