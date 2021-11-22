Португалія закрила останню вугільну електростанцію та стала четвертою країною ЄС, яка повністю відмовилась від цього палива

Про це повідомляє Reuters.



Остання електростанція "Pego", розташована в центрі Португалії, до закриття була другим найбільшим джерелом вуглекислого газу в країні.



Португалія планувала відмовитись від вугілля до 2030 року. Відтак, план виконали на 9 років раніше.



Проте Португалія все ще залежить від імпорту вугілля попри те, що майже 70% електроенергії виробляється з відновлюваних джерел.



Подальше завдання Португалії полягає в тому, щоб підприємства не замінили вугілля на викопний газ чи нестабільну біомасу. Зокрема країні потрібно сфокусуватися на виробленні вітрової та сонячної енергії.



Ще три країни, які припинили користуватися вугіллям раніше, - це Бельгія, яка відмовилась від цього виду палива у 2016 році, Австрія і Швеція, які зробили це у 2020 році.

Нагадаємо, Україна на кліматичному саміті COP26 підтримала зобов'язання відмовитися від вугілля, зменшити викиди метану та вирубку лісів.