Португалія заявила, що не передаватиме Україні винищувачі

Про це він сказав 9 лютого в Брюсселі, передає CNN.

"Це не червона лінія", - сказав Коста журналістам.

При цьому він зазначив, що всі 27 винищувачів F-16 AM, які має Португалія, призначені для участі у різних програмах НАТО.

"Це сфера, де ми просто не маємо можливості [надати Україні], враховуючи, що всі кошти, які ми маємо, виділяються на місії, без яких ми не можемо обійтися", – сказав очільник уряду Португалії.

Він наголосив, що Португалія робила все можливе, щоб підтримати Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ. За його словами, мир можливий лише на умовах України.

"Наша мета – це мир. Війна є засобом досягнення миру, і цю війну, нагадаю, почала не Україна, Україна є жертвою війни. На даний момент умови миру може визначити тільки Україна", - підкреслив Коста.