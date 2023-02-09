Португалія заявила, що не передаватиме Україні винищувачі
Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявив, що його країна не має червоних ліній щодо надання Україні винищувачів, але й не має можливості це зробити
Про це він сказав 9 лютого в Брюсселі, передає CNN.
"Це не червона лінія", - сказав Коста журналістам.
При цьому він зазначив, що всі 27 винищувачів F-16 AM, які має Португалія, призначені для участі у різних програмах НАТО.
"Це сфера, де ми просто не маємо можливості [надати Україні], враховуючи, що всі кошти, які ми маємо, виділяються на місії, без яких ми не можемо обійтися", – сказав очільник уряду Португалії.
Він наголосив, що Португалія робила все можливе, щоб підтримати Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ. За його словами, мир можливий лише на умовах України.
"Наша мета – це мир. Війна є засобом досягнення миру, і цю війну, нагадаю, почала не Україна, Україна є жертвою війни. На даний момент умови миру може визначити тільки Україна", - підкреслив Коста.
- Португалія відправить Україні три танки Leopard 2.
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