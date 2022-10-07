Премʼєра пісні та кліпу відбулась на YouTube-каналі Насті Балог.

"Русский военный корабль" - фраза, продовження якої знають не лише в Україні, а і за її межами. Коментуючи свою нову пісню "Russian military ship", музиканти зазначають, що ця фраза стала символом мужності українців.

Свій трек One Time Child та Настя Балог називають "своєрідним маніфестом проти безжалісної тиранії, яка нищить усе на своєму шляху".

У пісні розповідається про те, що перемога буде за вільними, демократичними, сміливими людьми.

Попри те, що вокаліст гурту One Time Child є корінним португальцем, він перейнявся долею України, адже має з нею тісний зв’язок - дружину. Мігель з першого дня займався волонтерством, адаптацією біженців та іншими добрими справами. Співак зізнається, що кожна розмова з українками та їхніми дітьми лише посилювала його ненависть до тиранії, яка згодом переросла в пісню.

"Я маю щось робити. Бо кожна наша маленька дія може призвести до глобальних результатів. Весь світ має змінитися, а ми маємо бути прикладом того, у який бік потрібно рухатися. У бік світла", - сказав музикант, який виступив автором слів пісні.

Настя Балог з початку війни не покидала країну, давала благодійні концерти, організовувала збори. Записати дует запропонував соліст гурту Мігель Олівейра, адже вважав що в пісні про Україну має бути і український вокал.

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