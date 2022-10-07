Переоцінка цінностей через війну: співак Julik презентував нову пісню
Український співак Julik випустив нову пісню "Просто обійняти", у якій розмірковує про справжні цінності, які українці усвідомили після початку повномасштабної війни
Премʼєра відбулась на YouTube-каналі музиканта.
У пісні співається рядок, зміст якого часто спливав у головах українців за останні 7 місяців: "Ми вважали що нам треба так багато, а сьогодні тиша як найкраще свято".
"За чималий проміжок часу ми всі зробили переоцінку цінностей, стали жити по-іншому. У кожного були свої плани та мрії. Війна та російська агресія перекреслила все, але забрати найкраще почуття вона не в змозі. Коли людина кохає та має свою другу половинку - вона щаслива. Щаслива за будь-яких умов. Пісня - це вираження внутрішнього стану, який, мабуть відчуває кожен. Хочу, щоб ніхто не втрачав своїх половинок, цінував їх ще більше", - коментує артист.
Кліп створив український кліпмейкер Володимир Шурубура. Образи для відеокліпу підібрала українська стилістка Олеся Беньо.
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