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"Порушення права дитини на справедливе судочинство": омбудсмен Лубінець відреагував на справу про зґвалтування на Закарпатті

26 березня, 2023 неділя
22:53
Кримінал Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що проаналізує дії судді та прокуратури щодо справи про зґвалтування на Закарпатті

Про це інформує Дмитро Лубінець.

"З метою встановлення обставин справи та встановлення позиції законних представників потерпілої, сьогодні представник Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини здійснив візит безпосередньо за місцем проживання потерпілої, в ході якого поспілкувався з батьком та бабусею, які надали згоду щодо вжиття заходів направлених на відновлення прав дитини", – пише Лубінець.

Секретаріат Уповноваженого з прав людини ретельно проаналізує дії судді та прокуратури, направить дані до Вищої ради правосуддя, генпрокурора та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. А також проаналізує діяльність служби захисту дітей, працівник якої представляв інтереси дівчинки в суді, проте в організації працює мати одного зі зловмисників.

"Тому є сумніви щодо "неупередженості" та професійності представлення інтересів дівчинки. Зафіксовано порушення права дитини на захист та справедливе судочинство. Права неповнолітньої дівчини мають бути поновлені", – наголосив омбудсмен.

Уповноважений Верховної Ради відокремив, що є питання щодо професійності обласного керівництва, оскільки подія трапилася ще влітку 2021 року, а суд виніс вирок у справі лише зараз.

"Справа перебуває на моєму контролі. Зафіксовано порушення права дитини на захист та справедливе судочинство. Права неповнолітньої дівчини мають бути поновлені", – підсумував Лубінець.

Передісторія

Нагадаємо, злочин стався ще 24 серпня 2021 року. Тоді троє неповнолітніх хлопців з села Верхні Ворота у підвальному приміщенні зґвалтували 14-річну дівчинку. Окремі епізоди своїх дій вони зняли на відео.

14 вересня того ж року до правоохоронців звернулась бабуся потерпілої та заявила про злочин. Співробітники поліції Закарпаття оперативно встановили групу неповнолітніх злочинців та повідомили їм про підозру. Як тоді стверджували у поліції, хлопцям загрожувало до 12 років позбавлення волі.

У вироку суду, який відбувся 16 березня, йдеться, що злочинцям призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки. Все тому, що їхні дії кваліфікували не як зґвалтування, а як "насильницькі дії сексуального характеру, не пов'язані із проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілої особи (сексуальне насильство), вчинене групою осіб щодо неповнолітньої особи". 

"Адвокат" потерпілої однією рукою представляла і жертву, і писала позитивні характеристики її кривдникам. 

Деталі справи про зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті уже донесли до Офісу генерального прокурора та Вищої ради правосуддя. Щоб досягти справедливості планують скликати групу адвокатів, натомість дівчині уже знайшли найкращого психолога.

Верховна Рада
Омбудсмен
зґвалтування
новини Закарпаття
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