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Головна Суспільство Порушення у декларації: суддя КСУ Касмінін подав позов до НАЗК

Порушення у декларації: суддя КСУ Касмінін подав позов до НАЗК

15 вересня, 2021 середа
16:41
Суспільство КСУ

Окружний адмінсуд отримав позов судді КСУ Олександра Касмініна, яким він просить скасувати рішення НАЗК про затвердження висновку про виявлення ознак правопорушення за результатами перевірки його декларації

Про це повідомляє пресслужба Окружного адміністративного суду міста Києва.

“Суд просять визнати протиправним та скасувати рішення НАЗК про затвердження висновку про виявлення ознак корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення, складеного за результатами проведення повної перевірки декларації Олександра Касмініна за 2020 рік. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва”, - йдеться в повідомленні.

Так, Касмінін просить ОАСК визнати протиправною та скасувати довідку про результати проведення повної перевірки декларації за 2020 рік.

Також позивач просить зобов’язати НАЗК відкликати з НАБУ висновок Нацагенства та матеріали повної перевірки його декларації.

Наразі ОАСК вирішує питання щодо відкриття провадження за цим позовом.

  • Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінальних правопорушень у деклараціях нардепа фракції "Слуга народу" Олександра Куницького, судді КСУ Олександра Касмініна й двох депутатів місцевих рад.

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Кримінал
суддя
декларація
КСУ
НАЗК
новини України
ОАСК
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