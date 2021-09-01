Посадовців Укрзалізниці викрили на розкраданні 3 млн грн

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.



Згідно з повідомленням, правоохоронці викрили посадовців Укрзалізниці на схемі з розтрати бюджетних коштів та службового підроблення.



Зазначається, що у 2019 році посадовець виробничого підрозділу Конотопської дистанції колії регіональної філії "Південно-Західна залізниця" за попередньою змовою з інженером виробничого підрозділу та директором приватного підприємства склали завідомо неправдиві офіційні документи, аби заволодіти 3 млн грн бюджетних коштів.



Правоохоронці арештували ці кошти і, таким чином, запобігли їх розтраті.



У пресслужбі зазначили, що підозрюваним у цьому злочині може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

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