Посадовців Укрзалізниці викрили на розкраданні 3 млн грн
Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо посадовців Укрзалізниці, які намагалися провести ремонтні роботи за необґрунтовано завищеними цінами
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Згідно з повідомленням, правоохоронці викрили посадовців Укрзалізниці на схемі з розтрати бюджетних коштів та службового підроблення.
Зазначається, що у 2019 році посадовець виробничого підрозділу Конотопської дистанції колії регіональної філії "Південно-Західна залізниця" за попередньою змовою з інженером виробничого підрозділу та директором приватного підприємства склали завідомо неправдиві офіційні документи, аби заволодіти 3 млн грн бюджетних коштів.
Правоохоронці арештували ці кошти і, таким чином, запобігли їх розтраті.
У пресслужбі зазначили, що підозрюваним у цьому злочині може загрожувати до 12 років позбавлення волі.
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