Посадовця Міноборони затримали на хабарі: підробляв документи для виїзду військовозобов'язаних за кордон
Правоохоронці затримали заступника начальника одного з управлінь Міністерства оборони України під час отримання хабаря - 9 тисяч доларів за довідку військовозобов'язаним для виїзду за кордон
Про це інформує Державне бюро розслідувань.
Слідство встановило, що полковник Міноборони України готував висновок військово-лікарняної комісії про непридатність до військової служби. За це брав 9 тисяч доларів.
Зловмисника затримали під час передачі документів та отримання грошей від військовозобов’язаного.
Вдома у підозрюваного виявили документи та військові квитки третіх осіб, виписки з медкарт, аркуші з печатками військових частин, зброя без дозвільних документів та гроші.
Високопосадовцю повідомлено про підозру в незаконному оформленні документів про зняття військовозобов’язаного з військового обліку для безперешкодного виїзду за кордон. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.
- Також нещодавно двоє мешканців Львівщини за 4,5 тис. доларів спробували переправити ухилянта за кордон.
- Волинянин, який за 3 тис. доларів переправляв ухилянтів за кордон, виявився депутатом від "Батьківщини".
- СБУ затримала прикарпатців, які за $3,8 тис. "робили" ухилянтів інвалідами для виїзду з країни.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.08
Купівля 38.08Продаж 38.85
-
EUR
Купівля 40.19Продаж 41.08
- Актуальне
- Важливе