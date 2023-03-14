Про це інформує Державне бюро розслідувань.

Слідство встановило, що полковник Міноборони України готував висновок військово-лікарняної комісії про непридатність до військової служби. За це брав 9 тисяч доларів.

Зловмисника затримали під час передачі документів та отримання грошей від військовозобов’язаного.

Вдома у підозрюваного виявили документи та військові квитки третіх осіб, виписки з медкарт, аркуші з печатками військових частин, зброя без дозвільних документів та гроші.

Високопосадовцю повідомлено про підозру в незаконному оформленні документів про зняття військовозобов’язаного з військового обліку для безперешкодного виїзду за кордон. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.