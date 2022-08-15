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Пошкоджено готель та навчальний заклад: вночі росіяни накрили вогнем Миколаїв

15 серпня, 2022 понедiлок
10:34
війна з Росією Миколаїв, обстріли

Уночі 15 серпня окупаційні війська РФ завдали ракетних ударів по інфраструктурі Миколаєва та області

Про це інформує голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Зазначається, що близько 02:40 Миколаїв зазнав обстрілів з боку російських окупантів. Унаслідок атаки було пошкоджено навчальний заклад та готель на околицях міста. За попередніми даними, обійшлося без жертв та постраждалих.

Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

Крім того, вночі ворог обстріляв село Котляреве Шевченківської громади. Дані щодо масштабів руйнувань також уточнюються.

А вчора, 14 серпня, росіяни гатили по території Баштанського району. Прильоти було зафіксовано орієнтовно о 9:30, 12:00, 16:00 та 21:00 за межами села Широке Широківської громади.

Крім того, вказане село окупанти обстріляли повторно зранку 15 серпня. Як передає Кім, близько 06:30 окупанти влучили по сільгоспбудівлі в домогосподарствах. Постраждалих немає.

Також обстрілів зазнало село Поляна Широківської громади, яке окупанти накрили вогнем близько 01:40 15 серпня. Внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки та гаражі.

За даними Кіма, під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії зіткнення. Так, протягом минулої доби були обстріли околиць смт Березнегуватого та сіл Висунськ й Семенівка. Дані щодо пошкоджень та постраждалих уточнюються.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

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Новини
Україна
Миколаївщина
Віталій Кім
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