Пошти України та Естонії домовилися про транспортування посилок залізницею: у Київ вже прибуло 80 тис. пакунків

Про це інформує Укрпошта.

"Укрпошта та Національна пошта Естонії Omniva у співпраці зі словацькою компанією Interport та Укрзалізницею впроваджують нове логістичне рішення для доставки імпортної міжнародної пошти в Україну. Вперше з 2002 року ми прийняли міжнародну пошту через транспортування вантажними залізничними вагонами", - йдеться у повідомленні.

Як розповіли в Укрпошті, таке сполучення уможливила співпраця з Укрзалізницею та поштою Естонії. Остання є ключовим транзитним партнером у доставці посилок зі світових маркетплейсів, зокрема китайських онлайн-магазинів, в Україну.

У тестовій доставці в Україну прибули три вантажні вагони: вони привезли майже 80 тисяч посилок.

"Тепер блокади на кордонах із Польщею та Словаччиною і значні черги на відкритих автомобільних пунктах пропуску не впливатимуть на доставку міжнародних замовлень. На відміну від автомобільних шляхів, залізницею посилки долають кордон за 1 добу (...) Нове транспортне рішення дозволить компаніям не залежати від ситуації на кордоні та доставляти будь-які обсяги посилок клієнтів Укрпошти", - додали у компанії.