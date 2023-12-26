Пошти України та Естонії домовилися про транспортування посилок залізницею: у Київ вже прибуло 80 тис. пакунків
Україна вперше з 2002 року прийняла міжнародну пошту через транспортування вантажними залізничними вагонами: це стало можливим завдяки співпраці Укрпошти, Укрзалізниці, пошти Естонії та словацької компанії
Про це інформує Укрпошта.
"Укрпошта та Національна пошта Естонії Omniva у співпраці зі словацькою компанією Interport та Укрзалізницею впроваджують нове логістичне рішення для доставки імпортної міжнародної пошти в Україну. Вперше з 2002 року ми прийняли міжнародну пошту через транспортування вантажними залізничними вагонами", - йдеться у повідомленні.
Як розповіли в Укрпошті, таке сполучення уможливила співпраця з Укрзалізницею та поштою Естонії. Остання є ключовим транзитним партнером у доставці посилок зі світових маркетплейсів, зокрема китайських онлайн-магазинів, в Україну.
У тестовій доставці в Україну прибули три вантажні вагони: вони привезли майже 80 тисяч посилок.
"Тепер блокади на кордонах із Польщею та Словаччиною і значні черги на відкритих автомобільних пунктах пропуску не впливатимуть на доставку міжнародних замовлень. На відміну від автомобільних шляхів, залізницею посилки долають кордон за 1 добу (...) Нове транспортне рішення дозволить компаніям не залежати від ситуації на кордоні та доставляти будь-які обсяги посилок клієнтів Укрпошти", - додали у компанії.
- Раніше Укрпошта знизила вартість послуг на посилки за кордон. Також Укрпошта скасувала плату за пакування посилок до 500 грамів.
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