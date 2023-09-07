Посилення ППО, броньовики та снаряди: США оголосили ще два пакети військової допомоги

Про новий пакет заявила представниця Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Сьогодні Департамент оголошує про новий пакет військової допомоги для допомоги Україні в битві з Росією. Пакет, на 600 млн доларів, включає обладнання для посилення протиповітряної оборони України, артилерійські боєприпаси та інші можливості", - заявила вона.

У Пентагоні уточнили, що входить у перелік:

обладнання для підтримки та інтеграції систем ППО України;

додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);

105-мм артилерійські снаряди;

засоби радіоелектронної боротьби та протидії радіоелектронній боротьбі;

боєприпаси для руйнування перешкод;

обладнання для розмінування;

підтримка та обладнання для навчання, технічного обслуговування та підтримки.

Зазначається, що цей пакет, наданий через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI). На відміну від президентських повноважень, коли доставка обладнання відбувається із запасів Міністерства оборони у максимально короткі терміни, через USAI уряд закуповує потенціал у промисловості або партнерів. Це оголошення є початком процесу укладання контрактів для надання додаткових пріоритетних можливостей Україні.

Також сьогодні стало відомо, що США надішлють Україні 190 броньованих машин із посиленим протимінним захистом класу MRAP.

Про це у twitter повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк, опублікувавши спільне фото із виконувачкою обов'язків заступника Держсекретаря Вікторією Нуланд та колегами з Держдепу.

За її словами, бронеавтомобілі MRAP надійдуть українським прикордонникам та поліції, які отримають змогу захищати мирних жителів.