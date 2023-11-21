Посилення ППО: Німеччина надала Україні пакет допомоги на суму $1,3 млрд

Про це президент написав у телеграмі.

"Маємо новий потужний пакет підтримки від Німеччини. Це оборонна підтримка – 1 мільярд 300 мільйонів євро. І серед іншого в цьому пакеті посилення нашої ППО, а саме виробництво нових систем "Айріс-Т" й ракети для ППО. Завдяки цьому наші міста, тисячі життів наших людей будуть врятовані від російського терору", - пише він.

Зеленський також розповів, що у пакеті є необхідна Україні артилерія.

"Дійсно серйозний пакет, дуже. Німеччина – серед лідерів у допомозі нашому захисту, нашій державі та в збереженні миру в усій Європі", - коментує президент.

Загалом, до пакета увійшли 4 системи IRIS-T SLM, 155-мм снаряди та протитанкові міни - це вже п'ятий пакет військової допомоги за рік.



Зеленський обговорив з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом ситуацію на полі бою зараз та співпрацю, зокрема у спільному виробництві озброєнь.