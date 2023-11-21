Посилення ППО: Німеччина надала Україні пакет допомоги на суму $1,3 млрд
У вівторок, 22 листопада, Володимир Зеленський повідомив, що Німеччина надала черговий пакет військової допомоги Україні на суму $1,3 млрд - кошти підуть на посилення ППО
Про це президент написав у телеграмі.
"Маємо новий потужний пакет підтримки від Німеччини. Це оборонна підтримка – 1 мільярд 300 мільйонів євро. І серед іншого в цьому пакеті посилення нашої ППО, а саме виробництво нових систем "Айріс-Т" й ракети для ППО. Завдяки цьому наші міста, тисячі життів наших людей будуть врятовані від російського терору", - пише він.
Зеленський також розповів, що у пакеті є необхідна Україні артилерія.
"Дійсно серйозний пакет, дуже. Німеччина – серед лідерів у допомозі нашому захисту, нашій державі та в збереженні миру в усій Європі", - коментує президент.
Загалом, до пакета увійшли 4 системи IRIS-T SLM, 155-мм снаряди та протитанкові міни - це вже п'ятий пакет військової допомоги за рік.
Зеленський обговорив з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом ситуацію на полі бою зараз та співпрацю, зокрема у спільному виробництві озброєнь.
- У вівторок, 21 листопада, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва, щоб обговорити з українськими лідерами підготовку військових та подальшу військову допомогу.
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