Дозвіл на відкриття рахунків на підставі військового квитка й зняття готівки без обмежень: НБУ уточнив та послабив деякі обмеження під час воєнного стану
Національний банк прийняв постанову про зміни на валютному ринку через повномасштабну війну в Україні та воєнний стан
Про це пишуть на сайті Національного банку України.
Постанова про внесення змін набирала чинності 8 березня 2022 року. Зміни передбачають зменшення обмежень та мають перелік уточнень, зокрема:
- При відкритті рахунку в банку військовослужбовці можуть підтверджувати свою особистість військовим квитком.
- На територіях, які перебувають під загрозою окупації, можна знімати готівкову з рахунків без обмежень суми. Також можна купувати готівку іноземної валюти та банківські метали, якщо вони є у наявності філії/відділенні банку.
- Резиденти та нерезиденти можуть перераховувати гроші на рахунки благодійних фондів не тільки в гривнях, а й в іноземній валюті. Це стосується благодійних фондів, які займаються допомогою Збройним силам України, територіальній обороні України, соціальним захистом, охороною здоров’я та інші нагальні питання захисту населення в умовах воєнного стану.
- Заборонили на території України проводити операції з використанням рахунків резидентів Росії або Білорусі. Також це стосується юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти РФ або РБ. Ця заборона не поширюється на соціальні виплати, заробітну платню, оплату комунальних послуг, сплату податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
- Нагадаємо, Світовий банк затвердив додатковий пакет підтримки для України обсягом у понад $700 млн.
- На спеціальні рахунки, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України та надання гуманітарної допомоги, станом на 7 березня перераховано понад 10,3 млрд грн
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