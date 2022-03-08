Дозвіл на відкриття рахунків на підставі військового квитка й зняття готівки без обмежень: НБУ уточнив та послабив деякі обмеження під час воєнного стану

Про це пишуть на сайті Національного банку України.



Постанова про внесення змін набирала чинності 8 березня 2022 року. Зміни передбачають зменшення обмежень та мають перелік уточнень, зокрема:

При відкритті рахунку в банку військовослужбовці можуть підтверджувати свою особистість військовим квитком.

На територіях, які перебувають під загрозою окупації, можна знімати готівкову з рахунків без обмежень суми. Також можна купувати готівку іноземної валюти та банківські метали, якщо вони є у наявності філії/відділенні банку.

Резиденти та нерезиденти можуть перераховувати гроші на рахунки благодійних фондів не тільки в гривнях, а й в іноземній валюті. Це стосується благодійних фондів, які займаються допомогою Збройним силам України, територіальній обороні України, соціальним захистом, охороною здоров’я та інші нагальні питання захисту населення в умовах воєнного стану.

Заборонили на території України проводити операції з використанням рахунків резидентів Росії або Білорусі. Також це стосується юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти РФ або РБ. Ця заборона не поширюється на соціальні виплати, заробітну платню, оплату комунальних послуг, сплату податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Нагадаємо, Світовий банк затвердив додатковий пакет підтримки для України обсягом у понад $700 млн.

На спеціальні рахунки, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України та надання гуманітарної допомоги, станом на 7 березня перераховано понад 10,3 млрд грн

Додали, що гроші, які надійшли із-за кордону в російських або білоруських рублях можна обміняти на міжнародному валютному ринку на іншу валюту (крім російських рублів/білоруських рублів) для її подальшого зарахування на рахунки клієнта.