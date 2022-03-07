На підтримку української армії та гуманітарну допомогу перерахували 10,3 млрд грн, - Нацбанк

Про це повідомляє сайт НБУ.



"Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та ще багатьох країн світу), - йдеться у повідомленні.



Близько третини суми надіслали з-за кордону.



"Зокрема понад 2,9 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари)", - зазначили в НБУ.



Нацбанк повідомляє, що вже перерахував на потреби військових понад 7,3 млрд грн, зокрема:

на потреби Національної гвардії України – 950 млн грн (26.02.2022 – 450 млн грн; 06.03.2022 – 500 млн грн);

на потреби Національної поліції України – 1 650 млн грн (28.02.2022 – 150 млн грн; 03.03.2022 – 700 млн грн; 06.03.2022 – 800 млн грн);

на потреби Міністерства оборони України – 4 285,8 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 675 млн грн; 01.03.2022 – 168 млн грн; 02.03.2022 – 1 999,3 млн грн; 04.03.2022 – 920 млн грн; 05.03.2022 – 341,2 млн грн);

на потреби Державної прикордонної служби – 420 млн грн (03.03.2022).

Нагадаємо, 4 березня на підтримку української армії перерахували 7,8 млрд грн.