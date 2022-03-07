На підтримку української армії та гуманітарну допомогу перерахували 10,3 млрд грн, - Нацбанк
На спеціальні рахунки, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України та надання гуманітарної допомоги, станом на 7 березня перераховано понад 10,3 млрд грн
Про це повідомляє сайт НБУ.
"Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та ще багатьох країн світу), - йдеться у повідомленні.
Близько третини суми надіслали з-за кордону.
"Зокрема понад 2,9 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари)", - зазначили в НБУ.
Нацбанк повідомляє, що вже перерахував на потреби військових понад 7,3 млрд грн, зокрема:
- на потреби Національної гвардії України – 950 млн грн (26.02.2022 – 450 млн грн; 06.03.2022 – 500 млн грн);
- на потреби Національної поліції України – 1 650 млн грн (28.02.2022 – 150 млн грн; 03.03.2022 – 700 млн грн; 06.03.2022 – 800 млн грн);
- на потреби Міністерства оборони України – 4 285,8 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 675 млн грн; 01.03.2022 – 168 млн грн; 02.03.2022 – 1 999,3 млн грн; 04.03.2022 – 920 млн грн; 05.03.2022 – 341,2 млн грн);
- на потреби Державної прикордонної служби – 420 млн грн (03.03.2022).
На рахунок, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, перерахували понад 63,2 млн грн.
Розпорядником грошей на цьому рахунку є Міністерство соціальної політики України.
"Наразі залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики становить 63,2 млн грн", - повідомляють на сайті.
Гроші для допомоги українській армії можна перерахувати за цим посиланням, а для допомоги громадянам, які потерпають від війни, - тут.
- Нагадаємо, 4 березня на підтримку української армії перерахували 7,8 млрд грн.
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