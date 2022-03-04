Наразі на підтримку української армії перерахували 7,8 млрд грн, - Нацбанк

Про це повідомляє Нацбанк України у Telegram.



Станом на 04 березня 2022 року сума складає понад 7,8 млрд грн в еквіваленті, але рахунок продовжує бути відкритим. Кошти надходили від громадян та підприємств в Україні, а також і від міжнародної спільноти.



У Нацбанку відзначили США, Великобританію, Польщу, Німеччину, Швецію, Фінляндію, Чехію, Китай, Францію, Канаду та інші країни світу. Загалом з-за кордону надійшло понад 765 млн грн в іноземній валюті.



Національний банк вже перерахував на потреби військових понад 5,4 млрд грн, зокрема:



▪️на потреби Національної гвардії України – 450 млн грн (26.02.2022);

▪️ на потреби Національної поліції України – 850 млн грн (28.02.2022 – 150 млн грн; 03.03.2022 – 700 млн грн);

▪️на потреби Міністерства оборони України – 3 701,6 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 675 млн грн; 01.03.2022 – 168 млн грн; 02.03.2022 – 1 999,3 млн грн; 04.03.2022 – 677 млн грн);

▪️ на потреби Державної прикордонної служби – 420 млн грн (03.03.2022).



Залишок коштів на спецрахунку становить 2,4 млрд грн.



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