Наразі на підтримку української армії перерахували 7,8 млрд грн, - Нацбанк
На спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, вже перераховано понад 7,8 млрд грн
Про це повідомляє Нацбанк України у Telegram.
Станом на 04 березня 2022 року сума складає понад 7,8 млрд грн в еквіваленті, але рахунок продовжує бути відкритим. Кошти надходили від громадян та підприємств в Україні, а також і від міжнародної спільноти.
У Нацбанку відзначили США, Великобританію, Польщу, Німеччину, Швецію, Фінляндію, Чехію, Китай, Францію, Канаду та інші країни світу. Загалом з-за кордону надійшло понад 765 млн грн в іноземній валюті.
Національний банк вже перерахував на потреби військових понад 5,4 млрд грн, зокрема:
▪️на потреби Національної гвардії України – 450 млн грн (26.02.2022);
▪️ на потреби Національної поліції України – 850 млн грн (28.02.2022 – 150 млн грн; 03.03.2022 – 700 млн грн);
▪️на потреби Міністерства оборони України – 3 701,6 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 675 млн грн; 01.03.2022 – 168 млн грн; 02.03.2022 – 1 999,3 млн грн; 04.03.2022 – 677 млн грн);
▪️ на потреби Державної прикордонної служби – 420 млн грн (03.03.2022).
Залишок коштів на спецрахунку становить 2,4 млрд грн.
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