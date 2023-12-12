Посли ЄС не можуть погодити пакет санкцій проти РФ, тепер - через Австрію, - ЗМІ
Посли держав-членів Євросоюзу у вівторок, 12 грудня, не змогли узгодити новий пакет санкцій проти Росії
Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.
"Посли не погодили 12-й пакет санкцій проти РФ. Тепер Австрія скаржиться на те, що Україна внесла банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни", - зазначив журналіст.
Раніше агенство Reuters повідомило, що держави Європейського Союзу наблизились до погодження наступного, 12-го пакета санкцій проти Росії, який передбачає зокрема заборону на діаманти російського походження та додаткові обмеження на російську нафту.
- У березні цього року НАЗК внесло банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну банк продовжив працювати в Росії
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