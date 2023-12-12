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Головна Економіка Алмази та контроль за нафтою: ЄС близький до погодження нового пакета санкцій проти РФ, - Reuters

Алмази та контроль за нафтою: ЄС близький до погодження нового пакета санкцій проти РФ, - Reuters

12 грудня, 2023 вiвторок
00:28
Економіка санкції проти Росії

Держави Європейського Союзу наблизились до погодження наступного, 12-го пакета санкцій проти Росії, який передбачає зокрема заборону на діаманти російського походження та додаткові обмеження на російську нафту

Про це агенції Reuters розповіли четверо поінформованих джерел.

Погоджені на сьогодні формулювання санкцій ЄС містять жорсткіші заходи щодо того, як довести, що російська нафта торгується за ціною, нижчою за граничну у 60 доларів за барель.

Водночас за даними Reuters, пропозиція Єврокомісії заборонити продаж Росії старих нафтових танкерів, які можуть використовуватись для обходу "стелі цін", була пом’якшена під тиском середземноморських країн.

В останньому проєкті санкцій судноплавні компанії тепер повинні лише "звітувати" про такі продажі.

Також держави ЄС допрацювали положення про заборону реекспорту до Росії всіх товарів, що входять до переліку митних кодів Єврокомісії. Перелік товарів, як і очікувалось, скоротили, а для контролю над виконанням цього положення компанії ЄС будуть укладати з контрагентами контракти, причому перехід на такі контракти буде поетапним.

Крім того, члени Євросоюзу відмовились від пропозиції обов’язково санкціонувати "будь-який переказ коштів" російською компанією або громадянином Росії за межі ЄС. Згідно з проєктом, таке правило поширюватиметься на перекази від 100 тисяч євро.

Водночас у ЄС досі точаться дискусії щодо положень про вилучення санкційних товарів для особистого користування – від особистих речей до автомобілів, а також імовірного продовження виключень із санкцій для держав-членів.

Заборона на імпорт непромислових російських діамантів, за словами джерел Reuters, уже погоджена після відповідного рішення лідерів "Групи семи" минулого тижня і має запрацювати з 1 січня 2024 року.

  • Новий пакет санкцій ЄС проти РФ планували запровадити ще на початку листопада, проте його погодження триває досі.
ЄС
санкції проти Росії
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