Наступного тижня ЄС оголосить новий пакет санкцій проти РФ, - ЗМІ
Проєкт дванадцятого пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії буде оголошений державам-членам наступного тижня
Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк на платформі Х.
За даними Джозвяка, пропозиція щодо 12-го раунду санкцій ЄС проти Росії "надійде наступного тижня".
"Значну частину пакета становлять заходи проти обходу санкцій, санкції щодо товарів подвійного призначення та заборона на російські діаманти", – додав він.
- 26 жовтня стало відомо, що країни G7 оголосять про механізм обмеження імпорту російських діамантів до кінця жовтня, після чого Європейський Союз одразу ж фіналізує пропозицію щодо 12-го пакету санкцій проти Росії.
- Кореспондентка Еспресо повідомила, що на саміті лідерів країн ЄС обговорять посилення санкцій проти РФ. У 12-й пакет санкцій увійдуть російські діаманти, російській алюміній й товари подвійного використання.
- 27 жовтня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський союз готує 12-й пакет санкцій проти Росії.
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