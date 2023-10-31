Наступного тижня ЄС оголосить новий пакет санкцій проти РФ, - ЗМІ

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк на платформі Х.

За даними Джозвяка, пропозиція щодо 12-го раунду санкцій ЄС проти Росії "надійде наступного тижня".

"Значну частину пакета становлять заходи проти обходу санкцій, санкції щодо товарів подвійного призначення та заборона на російські діаманти", – додав він.