Про це інформує Європейська Правда.

"Сьогоднішній ракетний удар по центру Вінниці - ще один акт дедалі частіших нападів Росії на цивільне населення України. Усі ці злочини будуть ретельно розслідувані, а винних буде притягнуто до відповідальності. ЄС тісно співпрацює з українською владою з цього питання", - написав Маасікас.

Нагадаємо, вранці 14 липня росіяни обстріляли центр Вінниці. Десятки людей загинуло

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