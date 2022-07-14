"Усі злочини будуть ретельно розслідувані", - посол ЄС відреагував на російський обстріл Вінниці
Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас після ракетного удару військ Росії по Вінниці заявив, що злочини РФ будуть розслідувати, а винних притягнуть до відповідальності
Про це інформує Європейська Правда.
"Сьогоднішній ракетний удар по центру Вінниці - ще один акт дедалі частіших нападів Росії на цивільне населення України. Усі ці злочини будуть ретельно розслідувані, а винних буде притягнуто до відповідальності. ЄС тісно співпрацює з українською владою з цього питання", - написав Маасікас.
- Нагадаємо, вранці 14 липня росіяни обстріляли центр Вінниці. Десятки людей загинуло
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