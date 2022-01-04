Посол Мельник вважає, що Німеччина більше готова підтримати вступ України в ЄС, ніж у НАТО

Про це він сказав у інтерв'ю ЄП.

Мельник зазначив, що шанси стосовно ЄС видаються набагато більшими.

"Це моє особисте відчуття. Ця тема навіть, як ви знаєте, більш рельєфно була прописана в новій коаліційній угоді. Вперше німецький політикум констатує, визнає прагнення України домогтися членства. Це така негласна підтримка. Вони цього не відкидають апріорі, і це вже важливо", - зазначив посол.

Він розповів, що зараз українські дипломати намагаються сформувати план, як наповнити практичним змістом абзац з коаліційної угоди про те, що "Україна, Молдова і Грузія, котрі прагнуть членства в ЄС, повинні отримати змогу наближатися шляхом послідовних реформ у сфері верховенства права та ринкової економіки", і для цього потрібно прописати конкретний "план дій" для України на найближчі роки.

"Я не виключаю, що нам вдасться переконати коаліцію, що дати Україні перспективу членства не коштує жодного євроцента для платників податків", - зазначив Мельник.

На його думку, з підтримкою членства України в НАТО ситуація складніша - через шантаж Росії.

"Я боюся, що страх перед війною затьмарює тверезий німецький погляд. Був би радий помилитися, але схоже, що Путіну вдасться якщо не заблокувати, то принаймні загальмувати наш поступ до НАТО", - зазначив посол.

На запитання про те, як переконати Берлін щодо підтримки вступу України і до ЄС, і до НАТО, Мельник відповів, що шляхом для цього є прогрес у реформах.

Він додав, що у діалозі з Німеччиною потрібно зафіксувати конкретні плани - що саме має статися у реформуванні судової системи чи в інших сферах.

"Потрібен порядок денний. Я його називаю "Берлінська адженда досягнення членства України в ЄС". Ми розуміємо, що без Берліна членство України в ЄС неможливе. Тому нам потрібно переконати саме Берлін, щоб далі той допомагав нам переконувати інші скептично налаштовані держави-члени", - зазначив Мельник.

Декларації про європейську перспективу України підписали Польща, Латвія, Литва, Естонія, Словаччина, Хорватія та Словенія.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у 2022 році Україні потрібно чітко знати, коли вона стане членом Північноатлантичного альянсу.