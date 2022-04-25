Посол Росії у США заявив про блокування роботи дипмісії
Посол Росії у США Анатолій Антонов заявив, що Bank of America заблокував рахунки частини російських дипломатичних місій у країні
Про це передає Reuters.
"По суті, посольство перебуває у блокаді з боку державних структур США, рахунки двох наших генеральних консульств - у Г'юстоні та Нью-Йорку - були закриті банком Bank of America", - сказав він.Також дипломат поскаржився на погрози, які нібито надходять на адресу посольства і його співробітників, "численні демонстрації", блокування виїзду з дипустанови й облиття її фарбою.
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