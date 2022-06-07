Посол США побувала у Бучі та Ірпені

Про це Бріджит Брінк написала у Twitter.

"Фото з Ірпеня на початку жорстокої війни Росії шокували світ. Сьогодні я зустрілася з його мешканцями – мужніми особистостями, які чинили опір, блокуючи просування Росії до столиці, і які тепер сповнені рішучості відновити свою громаду. Вони додають нам сили. Ми разом з Україною", – написала Брінк.

"Страшно бачити особисто та чути про наслідки війни Росії в Україні. Братські могили з чоловіками, жінками та дітьми, деякі зі зв’язаними за спиною руками, багато з кульовими пораненнями в голову. Ми повинні зробити все можливе, щоб настали справедливість і відповідальність", - додала пані Посол.

18 травня посольство Сполучених Штатів Америки в Україні відновило роботу у Києві після вимушеної евакуації дипломатів у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ.

30 травня до Києва прибула Бріджит Брінк, призначена новим послом США в Україні.

2 червня новопризначена посол США Брінк розповіла про основні завдання на посаді: "Допомогти Україні перемогти у війні".

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