Посол США побувала у Бучі та Ірпені
Новопризначена очільниця дипломатичної місії США в Україні Бріджит Брінк відвідала звільнені після російської окупації Ірпінь та Бучу
Про це Бріджит Брінк написала у Twitter.
"Фото з Ірпеня на початку жорстокої війни Росії шокували світ. Сьогодні я зустрілася з його мешканцями – мужніми особистостями, які чинили опір, блокуючи просування Росії до столиці, і які тепер сповнені рішучості відновити свою громаду. Вони додають нам сили. Ми разом з Україною", – написала Брінк.
"Страшно бачити особисто та чути про наслідки війни Росії в Україні. Братські могили з чоловіками, жінками та дітьми, деякі зі зв’язаними за спиною руками, багато з кульовими пораненнями в голову. Ми повинні зробити все можливе, щоб настали справедливість і відповідальність", - додала пані Посол.
- 18 травня посольство Сполучених Штатів Америки в Україні відновило роботу у Києві після вимушеної евакуації дипломатів у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ.
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