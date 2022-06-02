"Допомогти Україні перемогти у війні": новопризначена посол США Брінк розповіла про основні завдання на посаді
Новопризначена посол США в Україні Бріджит Брінк виступила на брифінгу. Вона озвучила про 5 основних завдань для себе та її команди посольства США в Україні
Пресконференцію транслювало Суспільне мовлення.
За її словами, ключовими завданнями є:
- допомога Україні для перемоги у війні проти російської агресії;
- контроль американської урядової підтримки, щоб вона "надходила тим, хто її потребує";
- зосередження зусиль, що притягнути Росію до відповідальності за вчинені військові злочини;
- контроль реалізації американської безпекової допомоги Україні, "щоб бути впевненим що ця допомога досягає своєї мети";
- відновлення роботи посольства США у повному складі;
Вона додала, що США також допоможе відбудувати Україну після війни.
"У всіх цих п'ятьох напрямках наша головна непохитна мета полягає в тому, що Україна має визначити своє майбутнє. Ця битва дуже важлива не лише для України, але і для Європи і США. Немає зараз більш потрібного місця де треба бути на роботі, ніж приєднатися до нашої команди тут, аби допомагати Україні допомогти в цій війні", - сказала Бріджит Брінк
- 19 травня Сенат Сполучених Штатів Америки затвердив Бріджит Брінк на посаді Посла США в Україні. Її кандидатуру запропонував Джо Байден.
- 28 травня новий посол США в Україні отримала робочу візу.
- 30 травня Бріджит Брінк прибула до Києва. Про це повідомив офіційний сайт Посольства США в Україні.
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