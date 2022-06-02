Пресконференцію транслювало Суспільне мовлення.

За її словами, ключовими завданнями є:

допомога Україні для перемоги у війні проти російської агресії;

контроль американської урядової підтримки, щоб вона "надходила тим, хто її потребує";

зосередження зусиль, що притягнути Росію до відповідальності за вчинені військові злочини;

контроль реалізації американської безпекової допомоги Україні, "щоб бути впевненим що ця допомога досягає своєї мети";

відновлення роботи посольства США у повному складі;

Вона додала, що США також допоможе відбудувати Україну після війни.

"У всіх цих п'ятьох напрямках наша головна непохитна мета полягає в тому, що Україна має визначити своє майбутнє. Ця битва дуже важлива не лише для України, але і для Європи і США. Немає зараз більш потрібного місця де треба бути на роботі, ніж приєднатися до нашої команди тут, аби допомагати Україні допомогти в цій війні", - сказала Бріджит Брінк

19 травня Сенат Сполучених Штатів Америки затвердив Бріджит Брінк на посаді Посла США в Україні. Її кандидатуру запропонував Джо Байден.

28 травня новий посол США в Україні отримала робочу візу.

30 травня Бріджит Брінк прибула до Києва. Про це повідомив офіційний сайт Посольства США в Україні.

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