Новий посол США в Україні отримала робочу візу
Новий посол США в Україні Бріджит Брінк отримала візу для роботи в Україні
Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова у Facebook.
"Велика приємність видати візу і зустрітися з колегою - новим послом США в Україні Бріджит Брінк. Україна завжди мала найкращих очільників американського дипломатичного представництва. Дуже очікую на активну спільну роботу.", - написала вона.
- 19 травня Сенат США затвердив Бріджит Брінк на посаді посла в Україні. Її кандидатуру запропонував Джо Байден.
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