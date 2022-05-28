Новий посол США в Україні отримала робочу візу

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова у Facebook.

"Велика приємність видати візу і зустрітися з колегою - новим послом США в Україні Бріджит Брінк. Україна завжди мала найкращих очільників американського дипломатичного представництва. Дуже очікую на активну спільну роботу.", - написала вона.

19 травня Сенат США затвердив Бріджит Брінк на посаді посла в Україні. Її кандидатуру запропонував Джо Байден.