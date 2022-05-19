Сенат США затвердив кандидатуру Брінк на посаду посла в Україні
Сенат Сполучених Штатів Америки затвердив Бріджит Брінк на посаді Посла США в Україні. Її кандидатуру запропонував Джо Байден
Про це інформує Reuters.
Сенат США у середу призначив кар'єрну дипломатку Бріджит Брінк Послом Сполучених Штатів в Україні. Повідомляється, що ця посада була вакантною протягом 3 років.
Кандидатуру Брінк було підтримали одноголосно.
Бріджит Брінк є уродженкою Мічигану. Вона розмовляє російською, зараз є послом США в Словаччині. Брінк була кар’єрним дипломатом впродовж 25 років і працювала в Узбекистані та Грузії, а також на кількох керівних посадах у Державному департаменті та Раді національної безпеки Білого дому.
- У січні 2022 року кілька американських ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден з кількох кандидатур обрав Брінк для роботи на посаді Посла США в Україні.
- 2 лютого МЗС України повідомило, що надійшов офіційний запит від США на призначення дипломатки Брінк послом у Києві.
- 25 квітня держсекретар Блінкен повідомив, що Державний департамент США збирається повертати дипломатів в Україну, а президент Джо Байден найближчим часом номінує кандидатуру на посла в Україні.
- Згодом комітет Сенату США підтримував кандидатуру Бріджит Брінк на посаду посла в Україні.
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