Про це інформує Reuters.

Сенат США у середу призначив кар'єрну дипломатку Бріджит Брінк Послом Сполучених Штатів в Україні. Повідомляється, що ця посада була вакантною протягом 3 років.

Кандидатуру Брінк було підтримали одноголосно.

Бріджит Брінк є уродженкою Мічигану. Вона розмовляє російською, зараз є послом США в Словаччині. Брінк була кар’єрним дипломатом впродовж 25 років і працювала в Узбекистані та Грузії, а також на кількох керівних посадах у Державному департаменті та Раді національної безпеки Білого дому.

У січні 2022 року кілька американських ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден з кількох кандидатур обрав Брінк для роботи на посаді Посла США в Україні.

2 лютого МЗС України повідомило, що надійшов офіційний запит від США на призначення дипломатки Брінк послом у Києві.

25 квітня держсекретар Блінкен повідомив, що Державний департамент США збирається повертати дипломатів в Україну, а президент Джо Байден найближчим часом номінує кандидатуру на посла в Україні.

Згодом комітет Сенату США підтримував кандидатуру Бріджит Брінк на посаду посла в Україні.

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