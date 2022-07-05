Андрій Мельник відповів на звинувачення у "баналізації Голокосту", яке з'явилося після його заяви в інтерв’ю німецькому журналісту Тілю Юнгу.

Він сказав, що "немає жодних доказів того, що бандерівці вбили сотні тисяч євреїв", і що "це – наратив, який досі просувають росіяни. Він знаходить підтримку в Німеччині, Польщі та Ізраїлі".

У посольстві Ізраїлю в Німеччині різко розкритикували висловлювання українського дипломата. "Висловлювання українського посла – це спотворення історичних фактів, баналізація Голокосту та образа (пам'яті. – Ред.) тих, хто був убитий Бандерою та його прихильниками", – заявили ізраїльські дипломати.

Мельник своєю чергою назвав ці звинувачення абсурдними, рішуче відкинувши їх. "Кожен, хто зі мною знайомий, знає: я завжди якнайрізкіше засуджував Голокост!... Нацистський злочин періоду Шоа – це спільна ізраїльсько-українська трагедія".

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