Про це пише видання "Медуза", з посиланням на власні джерела.

Андрій Мельник зокрема назвав найвпливовішого депутата правлячої партії Німеччини Міхаеля Рота "діркою від дупи", а канцлера Олафа Шольца - "ображеною ліверною ковбасою".

Проте, не дивлячись на таку жорстку манеру спілкування з німецьким істеблішментом, країна різко збільшила підтримку України, зокрема й у питаннях надання важкого озброєння. Лише після цього та візиту Шольца у Київ Мельник знайшов мужність вибачитись за свої слова.

А нещодавній скандал вже вивів його за межі німецької політики

В одному з інтерв'ю він слушно заявив, що "немає жодних доказів того, що "бандерівці" вбили сотні тисяч євреїв. Це наратив, який досі просувають росіяни". Ізраїльський посол у Німеччині назвав ці вислови применшенням трагедії Голокосту, а сам Мельник обґрунтовано відкинув їх.

4 липня з'явилася інформація, що дипломат незабаром залишить свою посаду та повернеться до Києва. Де, схоже, на нього чекає підвищення: кілька джерел німецького видання Bild в українському уряді повідомили, що послом у Києві задоволені і хочуть запропонувати Мельнику місце заступника міністра закордонних справ.

Джерело BILD повідомило, що ініціаторами цього рішення є МЗС.

"Ця пропозиція була зроблена міністерством президенту України. Андрія Мельника дуже цінують у Києві за його роботу", — сказав виданню представник українського уряду.

За даними джерел, переїзд із Берліна може відбутися до осені. При цьому, на думку українських урядових кіл, переїзд Мельника з Берліна до Києва не сприйматиметься як звільнення.

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