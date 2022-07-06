Посол України в Німеччині Андрій Мельник повертається в Київ – йде на підвищення, - ЗМІ
Дипломат, відомий жорсткою критикою нерішучості Німеччини та її політиків, може стати заступником керівника МЗС
Про це пише видання "Медуза", з посиланням на власні джерела.
Андрій Мельник зокрема назвав найвпливовішого депутата правлячої партії Німеччини Міхаеля Рота "діркою від дупи", а канцлера Олафа Шольца - "ображеною ліверною ковбасою".
Проте, не дивлячись на таку жорстку манеру спілкування з німецьким істеблішментом, країна різко збільшила підтримку України, зокрема й у питаннях надання важкого озброєння. Лише після цього та візиту Шольца у Київ Мельник знайшов мужність вибачитись за свої слова.
А нещодавній скандал вже вивів його за межі німецької політики
В одному з інтерв'ю він слушно заявив, що "немає жодних доказів того, що "бандерівці" вбили сотні тисяч євреїв. Це наратив, який досі просувають росіяни". Ізраїльський посол у Німеччині назвав ці вислови применшенням трагедії Голокосту, а сам Мельник обґрунтовано відкинув їх.
4 липня з'явилася інформація, що дипломат незабаром залишить свою посаду та повернеться до Києва. Де, схоже, на нього чекає підвищення: кілька джерел німецького видання Bild в українському уряді повідомили, що послом у Києві задоволені і хочуть запропонувати Мельнику місце заступника міністра закордонних справ.
Джерело BILD повідомило, що ініціаторами цього рішення є МЗС.
"Ця пропозиція була зроблена міністерством президенту України. Андрія Мельника дуже цінують у Києві за його роботу", — сказав виданню представник українського уряду.
За даними джерел, переїзд із Берліна може відбутися до осені. При цьому, на думку українських урядових кіл, переїзд Мельника з Берліна до Києва не сприйматиметься як звільнення.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.19
Купівля 34.19Продаж 35.02
-
EUR
Купівля 34.92Продаж 36.2
- Актуальне
- Важливе