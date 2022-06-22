Посол Мельник вибачився перед канцлером Шольцом за "ображену ковбасу"
Посол України в Німеччині Андрій Мельник хоче перепросити у канцлера Олафа Шольца за свою заяву про "ліверну ковбасу"
Про це пише Bild, повідомляє "Європейська правда".
"Ця заява, про яку я після певного часу, звичайно, жалкую. Я особисто вибачаюсь перед ним", — сказав Мельник.
Посол додав, що його заява була "дипломатично недоречною" і "образила багатьох людей не лише у Німеччині".
- На початку травня Мельник розкритикував відмову Шольца від візиту до Києва. "Вдавати ображену ліверну ковбасу звучить не дуже по-державницьки", - сказав посол.
- Вже за місяць Шольц приїхав до Києва разом з лідерами Франції, Італії та Румунії. Він офіційно заявив про підтримку надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС, а також пообіцяв подальшу військову допомогу боротьбі з російським вторгненням.
- Україна також почала нарешті отримувати від Німеччини важке озброєння, таке як самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000. Уряд Німеччини опублікував перелік зброї, що готується до передачі Україні – у ньому, зокрема, є 30 самохідних артилерійських установок Gepard, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM і бронетранспортери М113.і
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