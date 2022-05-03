Посол України закликав Шольца припинити вдавати "ображену ліверну ковбаску"

Про це Мельник заявив у інтерв'ю Bild.

"Вдавати ображену ліверну ковбаску - не дуже по-державницьки. Йдеться про найжорстокішу війну на знищення з часів нападу нацистів на Україну, це не дитячий садок", - сказав Мельник.

Із таким закликом посол виступив після того, як Олаф Шольц 2 травня в етері телеканалу ZDF сказав, що небажання Києва бачити президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра може стати перешкодою для його власного візиту до України.

Нагадаємо, 12 квітня стало відомо, що президент Німеччини Штайнмаєр збирався у Київ, але президент України Володимир Зеленський, нібито, відмовився зустрічатись з ним.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Штайнмаєр не бажаний гість, Київ був би радий німецькому канцлеру Шольцу.

В Офісі президента 13 квітня заявили, що не отримували офіційного звернення Штайнмаєра про візит в Україну.

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