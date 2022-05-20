Про це Андрій Дещиця написав у фейсбуці.

"Отець Войчех Дроздович прославив гімн Українських січових стрільців "Ой, у лузі червона калина" на весь світ, заспівавши пісню разом з прихожанами під час цьогорічного Великоднього Богослуження. На знак подяки за цей жест в День вишиванки подарував Отцю Войчеху нашу вишиванку в кольорах червоної калини!" - зазначив посол.

Разом з українськими дітьми та жінками, про яких піклуються отці Войчех і Павел, вони заспівали пісню з вірою в перемогу України.

19 квітня на великодній службі у Варшаві священник із парафіянами заспівали "Ой у лузі червона калина".

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