Посол України в Польщі подарував вишиванку панотцю, який заспівав "Ой у лузі червона калина" під час Великоднього богослужіння
Посол України в Польщі Андрій Дещиця подарував вишиванку отцю Войчеху Дроздовичу, який під час Великоднього богослужіння заспівав із прихожанами "Ой у лузі червона калина"
Про це Андрій Дещиця написав у фейсбуці.
"Отець Войчех Дроздович прославив гімн Українських січових стрільців "Ой, у лузі червона калина" на весь світ, заспівавши пісню разом з прихожанами під час цьогорічного Великоднього Богослуження. На знак подяки за цей жест в День вишиванки подарував Отцю Войчеху нашу вишиванку в кольорах червоної калини!" - зазначив посол.
Разом з українськими дітьми та жінками, про яких піклуються отці Войчех і Павел, вони заспівали пісню з вірою в перемогу України.
- 19 квітня на великодній службі у Варшаві священник із парафіянами заспівали "Ой у лузі червона калина".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 33.61
- Актуальне
- Важливе