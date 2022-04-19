На великодній службі у Варшаві священник із парафіянами заспівали "Ой у лузі червона калина"
Під час служби у парафії блаженного Едуарда Деткенса у Варшаві парох костелу разом із вірянами заспівали український патріотичний марш "Ой у лузі червона калина"
Відео зі служби опублікував парафіянин Марек Ліпінські на своїй сторінці у Facebook.
Це 39-секундний ролик, на якому велика кількість вірян співає українську пісню. Музичний супровід до неї увімкнув священник Войцех Дроздович, активно заохочуючи всіх до співу. Він також роздав вірянам аркуші, на яких було опубліковано слова "Ой у лузі червона калина". Відео здобуло вже понад 10 тисяч поширень серед користувачів соцмереж.
Український повстанський марш, написаний 1914 року Степаном Чарнецьким, набув нового звучання та розголосу після того, як його заспівав Андрій Хливнюк на площі у Києві.
- 7 квітня Pink Floyd із українським співаком Андрієм Хливнюком презентував нову пісню Hey Hey Rise Up на підтримку народу України.
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