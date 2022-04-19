Відео зі служби опублікував парафіянин Марек Ліпінські на своїй сторінці у Facebook.

Це 39-секундний ролик, на якому велика кількість вірян співає українську пісню. Музичний супровід до неї увімкнув священник Войцех Дроздович, активно заохочуючи всіх до співу. Він також роздав вірянам аркуші, на яких було опубліковано слова "Ой у лузі червона калина". Відео здобуло вже понад 10 тисяч поширень серед користувачів соцмереж.





Український повстанський марш, написаний 1914 року Степаном Чарнецьким, набув нового звучання та розголосу після того, як його заспівав Андрій Хливнюк на площі у Києві.