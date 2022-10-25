Посол в Ізраїлі пояснив повільну допомогу Єрусалима Україні "специфічним ставленням до власної безпеки"

Про це пише Главком з посиланням на заяву українського посла в Ізраїлі Євгена Корнійчука.

"Ми просто маємо чітко усвідомлювати, з ким маємо справу, і відповідно діяти. Місцевий менталітет дуже відрізняється від інших західних демократичних країн. Ця країна є дуже специфічною, з точки зору ставлення до власної безпеки, бо пережила багато воєн, в багатьох з них їм ніхто не допомагав. Наприклад, я часто нагадую випадок, коли на початку Другої світової війни корабель "Сент-Луїс" з євреями на борту – біженцями з Німеччини, Австрії – не прийняли ні на Кубі, ні в Сполучених Штатах. Вони були змушені повернутися до Європи, де більшість з них було закатовано", – наголосив Корнійчук.

Дипломат нагадав, що необхідно досить багато часу, аби зняти обмеження на в’їзд українців в Ізраїль.

"Ми виграли позов у міністра внутрішніх справ Айєлет Шакед у Верховному суді Ізраїлю. Хоча коли ми тільки його подавали, всі крутили пальцем біля скроні та казали, що таких прецедентів не було і Верховний суд не буде втручатися в рішення уряду. Але мені як юристу, навіть без великого знання місцевого законодавства, було зрозуміло, що міністр перевищила свої повноваження, бо таке рішення мало бути б прийняте принаймні усім урядом. Тому ми розраховували отримати позитивне рішення хоча б за формальними ознаками. Ніхто потім це рішення, яке було прийнято в травні – на початку червня, не оскаржував, і з того часу українці в’їжджають до Ізраїлю без обмежень", – розповів Корнійчук.

Пані міністр погодилася, аби давати українцям право на роботу. Це перший прецедент в Ізраїлі для осіб, які в’їжджають з туристичним статусом.

Напередодні The New York Times із посиланням на анонімного українського чиновника повідомив, що Ізраїль надав Києву розвідувальні дані для боротьби з іранськими безпілотниками, які Росія використовує для атак проти України.

24 жовтня українські євреї звернулися до влади та громадянського суспільства Ізраїлю із закликом "стати на світлу та справедливу сторону історії" й допомогти українцям у боротьбі з Росією, адже "намагання не розгнівати Росію не відрізняється від спроб задобрити терористів".

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив з ізраїльським колегою Бенні Ганцом шляхи розвитку двосторонньої співпраці.

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