Посол Японії назвав символічним початок Паралімпіади у День Незалежності України

Про це повідомляє Укрінформ.



"Паралімпійські ігри в Токіо розпочнуться 24 серпня. Національна паралімпійська збірна команда України дуже сильна. Відтоді, коли незалежна Україна вперше взяла участь у Паралімпійських іграх в Атланті 1996 року, кожного разу національна збірна команда збільшувала кількість медалей і зайняла третє місце у світі на Паралімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро 2016 року. Це свідчить про перемогу в кожному житті спортсмена, тренера, людини, яка підтримує змагання, а також стійкість України як держави. Я це дуже поважаю", - сказав Такаші Кураі.



Він додав, що з 24 серпня з нетерпінням чекатиме на моменти, "коли ми побачимо і в Токіо "перемоги в житті" кожного українського паралімпійця, і що це додасть великої мужності тим, хто дивиться змагання". "Що й казати, цей день є дуже важливим для України – День Незалежності України, який стане додатковою силою для українських паралімпійців. Україно, вперед!".

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