Посольство Кіпру повертається до роботи у Києві

Про це повідомляє офіційна сторінка Посольства Кіпру у Facebook.

"Прапор Кіпру знову майорить у столиці. Голова місії Ліна Темістоклеус не виїжджала з України і залишалась в охопленій війною країні з 24 лютого, і тепер рада вітати й скликати команду у посольстві на своїх позиціях", – зазначають у посольстві.