Посольство Кіпру повертається до роботи у Києві
Із 3 травня Посольство Кіпру відновлює свою роботу у Києві
Про це повідомляє офіційна сторінка Посольства Кіпру у Facebook.
"Прапор Кіпру знову майорить у столиці. Голова місії Ліна Темістоклеус не виїжджала з України і залишалась в охопленій війною країні з 24 лютого, і тепер рада вітати й скликати команду у посольстві на своїх позиціях", – зазначають у посольстві.
- Посольство Угорщини в Україні відновило роботу у Києві, повернувшись зі Львова.
- Також до Києва повертаються співробітники посольства Південної Кореї.
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