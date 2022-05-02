Угорщина перенесла посольство зі Львова до Києва

Про це заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто, пише "Європейська правда".



Посольство Угорщини в Україні відновило роботу у Києві, переїзд закінчився на вихідних 30 квітня - 1 травня.



Повернути посольство зі Львова до Києва Угорщина вирішила, зваживши на те, що ситуація з безпекою в українській столиці продовжує покращуватися.



Понад 20 посольств, у тому числі Франції, Італії та Нідерландів, також відновили свою роботу в Україні.

Нагадаємо, до Києва повертаються співробітники посольства Південної Кореї.

Очільниця дипломатичного представництва Британії в Україні повідомила про своє повернення до Києва.

Заступник глави місії Посольства США в Україні та члени команди посольства вирушили до Львова у вівторок, 26 квітня.

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