Угорщина перенесла посольство зі Львова до Києва
Минулих вихідних Угорщина повернула посольство до Києва, зважаючи на покращення безпекової ситуації у столиці України
Про це заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто, пише "Європейська правда".
Посольство Угорщини в Україні відновило роботу у Києві, переїзд закінчився на вихідних 30 квітня - 1 травня.
Повернути посольство зі Львова до Києва Угорщина вирішила, зваживши на те, що ситуація з безпекою в українській столиці продовжує покращуватися.
Понад 20 посольств, у тому числі Франції, Італії та Нідерландів, також відновили свою роботу в Україні.
- Нагадаємо, до Києва повертаються співробітники посольства Південної Кореї.
- Очільниця дипломатичного представництва Британії в Україні повідомила про своє повернення до Києва.
- Заступник глави місії Посольства США в Україні та члени команди посольства вирушили до Львова у вівторок, 26 квітня.
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