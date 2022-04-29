Про це Мелінда Сіммонс написала у Twitter.



"Це була довга поїздка, але вона була того варта. Так добре знову бути в Києві" - написала дипломатка.

18 лютого стало відомо, що Велика Британія тимчасово переводить всіх співробітників посольства з Києва до Львова.