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Посолка Великої Британії Мелінда Сіммонс повернулася до Києва

29 квітня, 2022 п'ятниця
19:13
Новини Мелінда Сіммонс

Очільниця дипломатичного представництва Британії в Україні повідомила про своє повернення до Києва

Про це Мелінда Сіммонс написала у Twitter

"Це була довга поїздка, але вона була того варта. Так добре знову бути в Києві" - написала дипломатка.

  • 18 лютого стало відомо, що Велика Британія тимчасово переводить всіх співробітників посольства з Києва до Львова.
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посольство
Велика Британія
повернення
Мелінда Сіммонс
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