"Привид Києва" матиме особистий шеврон
Посолка Великої Британії Мелінда Сіммонс повернулася до Києва
Очільниця дипломатичного представництва Британії в Україні повідомила про своє повернення до Києва
Про це Мелінда Сіммонс написала у Twitter.
"Це була довга поїздка, але вона була того варта. Так добре знову бути в Києві" - написала дипломатка.
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