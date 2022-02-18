Велика Британія тимчасово переводить всіх співробітників посольства з Києва до Львова

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства.

"З січня 2022 року нарощування російських сил на кордонах України посилило загрозу військових дій. Відділення посольства Великобританії в Києві тимчасово переїжджає. Співробітники посольства працюють в офісі посольства Великобританії у Львові", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у МЗС Ізраїлю висловили готовність перенести посольство з Києва до Львова в разі нового російського вторгнення на територію України.



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