Велика Британія тимчасово переводить всіх співробітників посольства з Києва до Львова
Уряд Великої Британії прийняв рішення перенести своє посольство з Києва до Львова
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства.
"З січня 2022 року нарощування російських сил на кордонах України посилило загрозу військових дій. Відділення посольства Великобританії в Києві тимчасово переїжджає. Співробітники посольства працюють в офісі посольства Великобританії у Львові", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, у МЗС Ізраїлю висловили готовність перенести посольство з Києва до Львова в разі нового російського вторгнення на територію України.
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